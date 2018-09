Gabo Usandivaras tras desmayarse en el ensayo del Aquadance: "Anoche me acosté llorando"

Como gran profesional que es, Gabo Usandivaras quiso deslumbrar con su virtuosismo en ensayo del Aquadance y terminó desvanecido en una de las piletas.





El bailarín que participa con Becky Vázquez en el "Bailando 2018" fue asistido de urgencia y deberá realizar reposo, aunque no sufrió ninguna fractura y ya se encuentra un poco mejor.





"Tuve un fuerte golpe en el ensayo y estuve haciendo reposo hasta ayer y tengo que bailar el jueves. El reposo era para 10 días y tuve que volver al ruedo", dijo en un primer momento.





Y luego detalló: "El golpe fue demasiado fuerte y se me bajó la presión en el momento. Me descompensé y me desvanecí dentro de la bacha. Pude salir y reaccionar cuando vi que estaba demasiado abajo. Salí y me tuvieron que ayudar. Por suerte no hubo rotura de huesos, ni fisura y nada".





Por último, dijo: "El golpe me hizo un machucón y no puedo pisar. Anoche tuvimos ensayo de 1 a 4 de la mañana con el equipo y estuvimos probando. La verdad es que me duele horrores y me acosté llorando del dolor. Hoy me levanté más rengo que nunca. Me genera muchísima inestabilidad al no poder pisar bien y bailar debo bailar. Es una cuestión de riesgo y dolor. Pero uno es profesional y tratará de dar lo mejor el jueves".