Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com y contó que tuvo una charla con Lourdes Sánchez a raíz de unas declaraciones de ella que no le gustaron. Gabo Usandivaras dialogó en exclusiva cony contó que tuvo una charla cona raíz de unas declaraciones de ella que no le gustaron.

Embed Una publicación compartida por Gabo Usandivaras (@gabousandivaras) el 8 de Ago de 2018 a las 8:52 PDT



"Hubo unas diferencias con Lourdes, sentí que se me estaba faltando el respeto y tuve que plantearlo. Conmigo está todo bien hasta que se me falta el respeto, ahí pierdo la chaveta, sea quien sea. Me ha pasado con mi familia, amigos y desconocidos. Si yo siento una falta de respeto, lo hablo", reconoció Gabo.







"Para discutir no necesito ser enemigo. Lo que más valoro de mis amistades es poder ser honesto y sincero ante todo. Sentí que ella estaba contando una realidad alterada y no me gustó porque en esa realidad alterada que estaba contando salía perjudicado yo y me parecía una falta de respeto".





"Lo hablamos fuera de cámara y quedó todo OK. No es nada del otro mundo, como pasa en cualquier ámbito de trabajo donde compartís tantas horas como en el Bailando, siempre vas a tener diferencias y todo se soluciona hablando y queda en la intimidad de un grupo", fundamentó el bailarín. fundamentó el bailarín.

Embed Una publicación compartida por Gabo Usandivaras (@gabousandivaras) el 15 de Ago de 2018 a las 6:34 PDT



Y cerró: "Del Bailando quedamos súper bien pero ante una pregunta que me hacen del baile, si prefiero a Laurita (Fernández) o a Lourdes, elijo a Laurita. Lourdes es una bailarina excepcional pero bueno, tuve libertad para elegir sobre Laura y se ve que eso a ella la ofendió y salió a contar cosas que no eran necesarias del año pasado y cosas cambiadas de foco. Me molesté y fui y lo hablé. Hablamos y está todo Ok. Soy así con quien sea".