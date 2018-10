Gabo Usandivaras y Becky Vázquez en el ritmo del "Cuarteto" en el "Bailando 2018" fue olvidable. La pareja, que obtuvo once puntos, no quedó conforme con la devolución del jurado. La coreografía deen el ritmo del "Cuarteto" en elfue olvidable. La pareja, que obtuvo once puntos, no quedó conforme con la devolución del jurado.





Por este motivo, Usandivaras mostró su enojo en diálogo con PrimiciasYa.com: "En sí mi enojo tiene que ver con que se repita la misma devolución constantemente. Soy una persona que trabaja en base a lo que me dicen, y siempre recibo lo mismo. Me deja en claro que al jurado no le gusta mi compañera y ya ahí hay una cuestión personal", comenzó diciendo.

Y luego explicó: "No es algo que tengan con la persona de Becky sino algo personal sobre el gusto de cómo baila ella. Y yo ahí ya no puedo hacer más nada. Yo veo un crecimiento en ella enorme, pero ellos tienen una expectativa de ella que es difícil de llenar en un punto. Gala a gala siempre hay un problema con Becky... Ya me cansé. No veo que a Fandiño o a cualquier otro participante le suban o bajen un puntaje por el bailarín, el puntaje es direccionado al participante que está en competencia. Y en nuestro caso juzgan a la pareja".





"Nos presentan como si fuésemos la pareja más virtuosa del certamen y todavía no hemos tenido ni un 10. El jurado tiene que ser objetivo y usar el rol que tiene que usar", remarcó.





"Y en lo personal no me gustó para nada la presentación que hicimos en el cuarteto, tuvimos muchos errores. Y me hubiese bancado en silencio esos 11 puntos si me hubiesen dado una devolución correcta. Pero se atinaron a decir que no les gustó la bailarina, que no les gustó el vestuario... Pero no nos dicen en qué debemos mejorar desde el punto de vista técnico", indicó.





Por último, dijo: "Este año el jurado no está ni bien ni mal, simplemente está. Me parece bien que hubiese un jurado rotativo y haya así más miradas. Es tanta la crítica que se les hace a ellos a lo que dan como devolución, que para mí ya perdió credibilidad".