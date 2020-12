El futuro teatral más sexy de Tyago Griffo

La obra éxito de José María Muscari vuelve al teatro presencial el viernes 15 de enero a Gorriti Art Center y suma como figura al joven cantante Tyago Griffo.

Sin dudar, el nuevo sex symbol, que tuvo un gran 2020, se sumó al espectáculo protagonizado por Diego Ramos y donde se destacan Noelia Marzol, Felipe Colombo y Adabel Guerrero, entre otros.

LEER TAMBIÉN: A los 36 años Belén Francese anunció que será madre por primera vez

"Elegí quedarme en Buenos Aires este verano y hacer temporada en la obra de Muscari. Me pone muy feliz que pensaran en mí y me den un lugar en el show donde pueda cantar y mostrar un perfil distinto. Sex es un desafío y me gusta sumarme a esta propuesta tan diferente. Estoy eligiendo los temas que voy a cantar y además toda la puesta en escena 100% sex de la mano de Muscari y Mati Napp, que es el coreógrafo", remarcó Tyago.

La experiencia exclusiva y para mayores de 18 años tendrá lugar los viernes y sábados. Las entradas están a la venta en www.alternativateatral.com con un costo de $1500.

LEER TAMBIÉN: Nicolás Paladini fue reconocido por la NASA: "Esto me motiva a seguir mejorando"