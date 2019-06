Furriel hizo una humorada fantástica con la política: "¿Y los gorilas a quién votan ahora? ¡Creamos neogorilas!"

"Debo Decir" que conduce Luis Novaresio en la pantalla de Hace pocas horas estuvo en el cicloque conduceen la pantalla de América e hizo una cruda, risueña y triste mirada sobre la realidad que tendrán que afrontar los argentinos a la hora de elegir al nuevo Presidente.





En medio de un debate en torno a la inesperada jugada del presidente Mauricio Macri al incoprorar a Miguel Ángel Pichetto a su fórmula de cara a las próximas elecciones presidenciales, el rabino Bergman opinó: "El fondo de la cuestión es haber sumado, aunque no era la idea original de Cambiemos, a un peronista". joaquin furriel 1.jpg

"¿Y los gorilas a quién votan ahora?", lanzó espontáneo y no exento de cierta ironía. Acto seguido, el actor se dirigió también a Novaresio: "¿Luis, qué vas a hacer ahora?", inquirió.

"Los antiperonistas tienen que votar a un peronista para ganarle a un peronista. Espectacular", resumió Ernestina Pais , también presente en el piso, a lo que Darío Lopérfido agregó: "Estamos desolados, yo también soy gorila y antiperonista. Nunca me imaginé que las tres fórmulas principales iban a ser todas peronistas. Es una deformación del sistema político muy importante", señaló. resumió, también presente en el piso, a lo queagregó:señaló.

"Estamos creando unos gorilas nuevos, una nueva especie de gorilas, el neo-gorila", subrayó Furriel con humor.





Por último, cabe señalar que a Furriel le interesa bastante la política ya que contó que cuando se dio el debate presidencial hace 4 años le contó a su hija Eloísa de lo que se trataba y lo miraron juntos. "Estoy a favor del debate presidencial, le hace bien a la democracia, en ese momento no me lo quise perder y le dije a la mamá de mi hija que iba a faltar al colegio porque nos íbamos a quedar mirándolo. Mi nena me preguntaba por qué se enojaban cuando hablaban y gritaban. Ella, con 7 años, se quedó con las emociones del grito porque no se debatían ideas", contó.

Nadie puede dudar de la integridad de. Es uno de los pocos artistas que no se casó ni comprometió con ningún espacio político. Las veces que decidió abrir la boca para opinar lo hizo desde la racionalidad y desde la mirada de un ciudadano común.