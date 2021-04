Furor por la serie de Luis Miguel: "No hay ningún fallo que diga que Honorina Montes no sea Marcela Basteri, madre del cantante"

La segunda temporada de la serie de Luis Miguel vuelve a causar furor. Y reaviva el misterio sobre el paradero de la madre del Rey Sol.

Marcela Basteri murió o está viva? La madre de Luis Miguel está o no en Argentina? Son todas preguntas que aún hoy no hay respuestas. Y esas respuestas la buscan las primas de la misma Basteri que quieren saber la verdad. Y el abogado que llevaba la causa, Martin Francolino, nos explica como está judicialmente el caso.

"El fallo de la Corte del que tanto se habla tiene que ver con las presentaciones que hice para que las primas de Marcela Basteri, Ivana y Flavia Basteri, sean querellantes en la causa. No es un tema si ésta mujer es Honorina Montes o no", nos dice Francolino abogado de las primas de Luis Miguel. Y repite: "No hay ningún fallo que diga que ella es Honorina Montes o no".

"Lo que se está discutiendo es si se hace el ADN o no porque eso no se hizo. Hay una persona desparecida y se tendría que hacer el ADN como corresponde . Se tendría que hacer sí o sí porque hay una ley que lo avala del Ministerio Público Fiscal por desaparición de personas", señala.

El misterio de Marcela Basteri sigue creciendo año tras año y lejos de bajar los decibeles con la serie de Luis Miguel se agranda cada vez más.

En los registros migratorios figura el primer ingreso al país de Marcela Basteri pero no así cuando sale. Y después, vuelve a aparecer otro ingreso pero ya no hay otra salida.

"Qué pasó con Marcela Basteri?", se pregunta el abogado Martin Francolino. "Un cuerpo no puede desaparecer. En algún lugar tiene que estar", explica.

"Yo quería citar a Luis Miguel para que se presente a declarar. Qué sabe sobre su madre o sea la prima de Ivana y Flavia Basteri. Como ellas no quisieron que se lo involucre al cantante ahí me aparte de la causa" y remata: "Esto sigue. Se continúa investigando y solicitando el adn de Honorina Montes para saber si es o no Marcela Basteri porque no existe ningun fallo que determine lo contrario".

