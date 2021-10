Tras los furiosos mensajes, Támara Báez y L-Gante se mostraron juntos en público

L- Gante y Tamara Báez se habrían separado a poco de haberse convertido en papás de Jamaica. Los rumores comenzaron a resonar esta semana luego de que la pareja dejara de seguirse en las redes sociales y luego se cruzaron fuertes mensajes vía Instagram.

La novia del artista de General Rodríguez compartió una foto de su pequeña beba en sus stories donde se lee: “Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz”.

Tamara también se hizo eco de un texto destinado a los cancerianos, su signo zodiacal, en el que se observaban polémicas frases del estilo: “Sabes lo que vales y ya no te quedás donde no te valoran o no te quieren”, y también un párrafo que asegura: “Con respecto a esa personas no puedes dejar que te trate como un capricho, no puedes depender de ella ni de nadie, entonces que no te cueste tomar esa decisión y seguir el camino sola”.

“Tan pequeña mi vida, mami si va a estar para vos, siempre siempre”, añadió. A lo que luego concluyó con una nueva foto: "No necesitamos nada para despertarnos felices".

Luego, el cantante utilizó sus redes para sumar una nueva indirecta a esta historia: "Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. Cero sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí", escribió.

A lo que Tamara retrucó: "Te deseo lo mejor y a tu hija la podés ver cuando quieras y cuando puedas, pero yo a vos no te quiero ver nunca más", escribió en Instagram, junto con varios párrafos contra el cantante.

Lo cierto es que pese a este feroz cruce, Tamara se mostró junto a la pequeña Jamaica en un recital que el artista brindó en el municipio de Lomas de Zamora. La imagen fue tomada por un fanático y la replicó la cuenta Chusmeteando.

Si bien están distanciados, ambos se mostraron en el mismo lugar junto a la hija que los une tras los picantes mensajes que se cruzaron hace unas horas.