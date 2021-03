Furiosos mensajes de Julieta Prandi ante la denuncia de su ex por impedirle el contacto con sus hijos

La semana pasada, Julieta Prandi realizó una nueva denuncia en la Comisaría de la Mujer contra su ex esposo, Claudio Contardi.

“Cuando yo estaba en la radio, me llama Pao, que es una chica que me ayuda en mi casa y que hoy venía un rato a limpiar, y me cuenta que cuando llegó se encontró con que los chicos estaban desde las 12, hacía una hora y media, esperando en la puerta de mi casa para entrar. Cuando ella aparece, él se le viene encima y le dice: ‘Te dejo a los chicos’. Ella le respondió que no se podía hacer responsable, que no correspondía, pero a él no le importó y se fue”, contó.

LEER TAMBIÉN: Gustavo Sofovich blanqueó su relación con Mora Godoy: "No es una mujer más en mi vida"

Ella le pidió a la Justicia, a través de su abogada Ana Rosenfeld, que se interrumpa el régimen de comunicación hasta que se realice una pericia psicológica sobre él y los niños.

Luego, la conductora del programa radial Sarasa recibió una denuncia de su ex por impedimento de contacto con sus hijos.

Tras el revés judicial, este miércoles al mediodía ella volvió a referirse al tema, en esta oportunidad desde su cuenta de Twitter.

“‘Justicia “amiga´: El sujeto (léase misógino, ladrón, padre abandónico, maltratador y violento) estuvo hace un rato merodeando mi casa y haciendo espionaje con cámaras. Por cierto, todas las medidas que pedí para proteger a mis hijos y a mí aún no tuvieron respuesta. Gracias por tanto”, escribió y continuó: “¿Qué más van a seguir permitiendo? Cuánto más le van a seguir avalando a este pobre ´hombre´?”.

LEER TAMBIÉN: Miguelito Romano, el estilista de Susana Giménez, se vacunó contra el COVID-19