Furioso hilo de Cinthia Fernández luego de ganarle el juicio a Matías Defederico

Cinthia Fernández se mostró feliz y aliviada en la mañana de jueves luego de conocer la sentencia de la Justicia a su favor en el juicio por alimentos que le inició al padre de sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca-, Matías Defederico.

La panelista habló en "LAM" sobre esta reciente noticia y agradeció de manera especial a su ex pareja Martín Baclini, por la ayuda que le brindó por este tema.

“No tengo el documento porque me lo pasó mi abogado con una captura de pantalla. Tengo un gran abogado. Quiero decir que el mérito es de Martín Baclini. Yo no estoy en pareja con él, pero ayudó mucho y fue quien me puso a Bernardo Beccar Varela, que es el abogado de él en algunas cuestiones acá. Para mí es el futuro de mis hijas”, explicó Cinthia visiblemente feliz.

Y aclaró al respecto: “Hicieron firme la sentencia de la deuda que tiene por la cuota de alimentos. Estoy esperando hace dos años que pague. Desde ahí mantengo mi casa yo. Él me pasa una parte muy mínima que no fue lo que firmamos”.

“La justicia lo va a embargar. Él tiene bienes y me parece que lo más justo, porque podría ir por el auto o prohibirle la salida del país porque tengo mala relación, jamás lo hice. Voy a ir por la casa, que quiero que quede a nombre de mis hijas, que es donde yo vivo. La mitad es de él y la otra mitad es mía”, cerró Fernández muy emocionada.

En la noche del jueves, ya con el documento de la Justicia en mano, la panelista expuso al padre de sus hijas y lanzó una serie de contundentes mensajes vía Twitter.

"Me alegra que después de las sistemáticas humillaciones del señor hacia mi y poniendo en duda que yo mentía con todas sus deudas, el que haya tenido que admitir sus incumplimiento. Y si tenés alguna duda anda con tu abogada a pedir la carpeta de gastos mensuales básicos que se preparo para el juicio. Gastos que te pide la justicia con comprobantes de absolutamente todo. Vaya señor tiene todo a su disposición", expresó.

"Además de ese argumento cobarde es flojo, si es como vos decís, porque nada tiene que ver el lugar donde vivías, ya Porque la cuota se acordó teniendo en cuenta las necesidades de las nenas y con mi tenencia casi al 100% de su cuidado. Otra que admitir la deuda! Después de tratarme sistemáticamente de mentirosa y que cumplía! Más me alegro por mi", siguió.

Y cerró: "Esto es una gran mentira cómo todo lo que tiene para justificarse. Para haber arreglado en Grecia tuve que haber ejecutado en el exterior y eso no pasó.... firmó acá cuando ya volvió y sabía que no seguía en ese club. Una mentira más! Al menos no le quedó. Ah cómo para coronar pero eso ya es de color el señor me depositó 10 lucas menos como venganza del mes pasado se ve por contar mi historia y además las deposito un 20.... casi a fin de mes! Todo muy normal".

