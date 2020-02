Furioso cruce entre Ángel de Brito y Nai Awada en las redes: “Estás muy mal”

La diferencia entre Ángel de Brito y Nai Awada viene desde hace rato, incluso el periodista no quiso que la sobrina de la ex primera dama, Juliana Awada, visite su ciclo “LAM”, El Trece, aunque la semana pasada fue y parecía que había hecho las paces.

A partir del escándalo que se ocasionó con las fotos de Jimena Barón para el lanzamiento de su tema “Puta” en el que ella posaba como una trabajadora sexual junto a un número de teléfono. Tras que los especialistas, prostitutas y madres de víctimas de trata de blancas salieran enojadas a repudiar la campaña de la actriz, Jimena emitió un comunicado que estaba muy afectada y necesitaba tratamiento psicológico.

Entonces, Nai se hizo eco y salió a apoyar a Barón. La actriz recordó que ella vivió momento de pánico en 2017 por “hostigamiento mediático” y señaló al programa de Ángel para que paren de “matarla”.

“Es feo cuando se ensañan con alguien Ángel. No está bueno. Podemos disentir pero tampoco matarla. Uds saben lo que generan cuando los vemos en la tele matarnos y decir barbaridades de nosotros? Se equivocó Jimena si. Pero tanto matarla? Que suma? Además de raiting? Herir”, contestó la actriz a un posteo del periodista que decía: “Susana Trimarco, madre de Marita Verón, crítica con Jimena Barón: "Me parece aberrante el título de su canción".

A esto Ángel le contestó: “Mira el programa antes de hablar pavadas. Ubícate Nai. Beso”, y la actriz ya había decidido no parar.

“Lo miro Ángel. Justamente por eso decidí no volver a ir y no lo dije por vos lo dije más que todo por tus panelistas. Si hay algo que soy es ubicada y tengo mucha educación . Ojalá se den cuenta lo que tal vez sin querer generan por rating. Los ensañamiento no son copados”, respondió Awada.

Ángel mostró el comunicado de Jimena sobre su salud y Nai volvió al ataque: “Que lindo lo que generan Ángel. Bravo”.

“¿Ya no te queda más de quién colgarte? No te hablé, no te pregunté nada, no te pedí ninguna llamada, no te invité a ningún lado. Estás muy mal. Hace teatro, cine, pastelitos. Evítame leerte”, le contestó De Brito visiblemente enojado.

“¿Ves lo que sos? ¿Rogué por ir (al programa)? ¿En serio? Dios mío me arrepiento tanto de haberte regalado que mi papá llame y ni eso alcanzó para que paren de ser tan asquerosos como personas. Chau ángel yo al menos duermo con la conciencia tranquila que no hago daño a nadie, vos??”, escribió Awada en respuesta.

“Se escribe “no debiera”. Rogaste por venir, te cumplimos el sueño. No seas pesada. Tu amor no nos interesa. Suerte!”, contestó el periodista.

Las cosas no terminaron bien, el conductor se cansó y bloqueó a la actriz. “De manual. Gracias por que ahora no voy a tener que leer toda tu mierda”, respondió ella ante el bloqueo.

