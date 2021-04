Furioso chat de Verónica Ojeda contra Rocío Oliva: "Está acostumbrada a sacar maridos"

En medio del escándalo de la separación de Horacio Cabak, Rocío Oliva quedó involucrada porque la esposa del conductor la nombró como posible amante.

Ayer, Rocío habló en Polémica en el bar y salió a matarlo a Cabak porque no le dice a su esposa quiénes son las mujeres con las que estuvo.

"Esto es muy feo, muy malo. No tengo nada que ver con esta cuestión. Horacio le tiene que decirle a la mujer con quién la engañó. Los nombres los esta dando la mujer de Horacio. Ayer fue Belén Lanosa Escubet, hoy fue Rocío Oliva y mañana van a mencionar a otra. ¡Dejen de ensuciar mujeres!", señaló.

La ex pareja de Diego Maradona se pronunció furiosa por estar envuelta en la escandalosa separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato. "¿Por qué me tengo que comer este garrón? No puedo pelearme con mi novio o estar mal por lo que dicen en los medios".

Andrea Campbell, panelista del ciclo de América Tv, contó que se cruzó con Verónica Ojeda, ex de Diego Maradona, y compartió un chat con ella donde trata a Rocío Oliva de roba maridos.

"Decile a Mariano que Oliva está acostumbrada a sacar maridos. Cuando estaba conmigo, ella se acostó con mi pareja. Ese momento, Diego Maradona", dice Verónica en el chat.

Y agrega: "Se acostó en mi casa, en mi cama, cuando vivía en Dubai. Y eso todo el mundo lo sabía. Fue una vergüenza, en 2013, y que me lo desmienta que no lo puede desmentir porque es verdad".