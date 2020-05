Furiosa discusión al aire entre José María Listorti y Fernanda Iglesias

La historia del cierre de la clínica de Rubén Mühlberger donde se atendían muchos famosos sigue causando estupor entre todos. Más aún cuando se conocen detalle de cómo atendía, sus políticas de trabajo y otras cosas que van revelando sus empleados.

En esta oportunidad, en “Hay que ver”, El Nueve, tenían a Juan Roccabruna asistente de Mühlberger como invitado. Mientras lo entrevistaban, hubo un tenso cruce entre José María Listorti y Fernanda Iglesias.

Juan hablaba cuando fue interrumpido por Iglesias: "Me llama la atención que hablan mal de este lugar, mal obviamente, como si fueran ajenos. ¿Vos te quedás en un lugar así?", le preguntó la panelista.

A Listorti la pregunta le pareció fuera de lugar y no dudó en decirlo: "Chicos, estamos cambiando el eje de la conversación. Estamos hablando de Mühlberger chicos, les pido por favor que hagamos centro acá, porque si no, estamos hablando de cualquier cosa".

"Olvidate de esto (por lo que había dicho Fernanda)", le pidió el conductor pero a Fernanda no le gustó nada el pedido: "¿Pero por qué me decís así? ¿Olvidate qué? A mí me hace ruido, ¿no te hace ruido?".

Y Listorti explotó de furia: "Bueno, averigualo después... ¿Qué querés que te diga? Por favor.... Porque si no, a vos te hace ruido una cosa, a él otra cosa... ¡Dejame que por lo menos dirija yo el programa!".

"No, está bien, no digo que no dirijas el programa. Pero creo que hay un montón de gente del otro lado que por ahí se está preguntando lo mismo”, respondió la rubia.

Ante la continuación de Iglesias, José María le respondió: "Bueno, dale, preguntale. ¡Me entrego! Preguntale. Es muy difícil", y Fernanda le retrucó: "Me hace ruido, no se trata de una guerra".

