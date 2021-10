La furiosa aclaración de Karina La Princesita: "Me tienen las bolas infladas con..."

El pasado fin de semana, Karina La Princesita y otros artistas se presentaron el sábado en el Predio Municipal de Hurlingham en un evento que fue con entrada gratuita.

Fue en el marco del festival musical “Argentina Florece”, organizado por el municipio y por el Ministerio de Cultura de la Nación. También estuvieron el músico Dante Spinetta y la cantante Miss Bolivia.

El evento habría costado una importante inversión de varios millones de pesos del Ministerio de Cultura y la artista tropical salió a aclarar algunas versiones que circularon sobre la importante suma que habría recibido de la Municipalidad por la presentación.

Karina además se presentó el pasado fin de semana largo en los 72 años de San Francisco Solano, donde estuvo presente la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Con furia, Karina respondió vía Twitter ante los comentarios que leía sobre el supuesto cachet que habría recibido por la presentación municipal: "Me tienen las bolas infladas con los 8M. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quien no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo".

Y añadió: "¿Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias".