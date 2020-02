La furia en Twitter de Karina Jelinek por los cuestionamientos a la lujosa mansión donde vive

Karina Jelinek abrió las puertas de su casa para recibir a sus compañeros de Divina comida, Telefe. La modelo participa del ciclo en el que un famoso debe preparar una cena y tratar de ser un buen anfitrión para ganarse el mayor puntaje, que ponen los otros 4 famosos que asisten, y luego competir por ganar el ciclo.

El lunes, Karina recibió a Silvina Luna, Mariano Peluffo, Diego Schulz y Fernando Carlos son los participantes de esta semana. La morocha hizo un menú vegetariano de berenjenas empanadas, unas pastas con hongos y un postre especial de vainilla, crema, café, y oporto.

Todos quedaron sorprendidos por la casa en la que vive la modelo en un importante country de zona norte. La casa de dos plantas en muy acogedora y Karina supo imponerle su calidez. La parte de abajo se divide entre el living, el comedor, la cocina y el jardín que cuenta con una parrilla, un lugar para refugiarse del sol que la modelo recubrió con cortinas y la pileta.

Ante los cuestionamientos en redes sociales, Karina salió a cruzar a una seguidora.

"#hipócritas me rompo el cul..... trabajando desde los 17 años que empecé como promotora! Si fuese la casa de alguno de los hombres no harían estos comentarios ... porque creen que una mujer como yo que hace 20 años que trabajo no puedo alquilarme una casa!", escribió.

