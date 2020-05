La furia de Lorna por el levantamiento del especial de Susana Giménez: "Es una falta de respeto"

En el marco de los festejos por los 30 años de Telefe, este sábado se iban a emitir los mejores sketches de Susana Giménez.

La diva, con el personaje de Susana Spadafucile, y Emilio Disi componían a una pareja desopilante que marcó al ciclo.

El especial reunía los diferentes sketches en los que participaron figuras como Guillermo Francella, Marley, Tini Stoessel, Florencia Peña, Lizy Tagliani, Griselda Siciliani, Mariano Martínez, Peter Lanzani y Sebastián Estevanez, entre otros.

Pero debido a la extensión del mensaje presidencial para anunciar que la cuarentena continuará hasta el 8 de junio, el especial de Su no salió al aire.

Y Lorna, la fanática número uno de Susana, que estalló de furia contra Telefe y Alberto Fernández por haber dado su conferencia de prensa junto con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof durante el mismo horario en el que iba a darse el especial de su ídola.

"Estoy muy furiosa, esperé toda la semana para verla a Su y pasó esto. No lo puedo creer. Y no entiendo si El Trece no pasó la conferencia, por qué se levanto el especial de Susana. No era cadena nacional. Me arruinó el día, es una falta de respeto", le dijo Lorna a PrimiciasYa.com.

En Twitter, escribió un mensaje que tuvo el apoyo de varios famosos, entre ellos Adrián Pallares y Daniel Amborsino, convirtiéndose en tendencia.

"Indignada nivel Dios porque estoy una semana entera esperando el especial de Susana y al presidente se le ocurre hablar justo en ese horario. Furiosa. El presidente debería respetar el horario de Susana más allá de que sea un programa grabado", había arrojado Lorna en la red social del pajarito.

Para su tranquilidad, Telefe ya comunicó que el especial saldrá el próximo sábado a las 20:30. "Debido a la extensión del mensaje presidencial, el especial de “30 años de risas juntos”, con sketches de Susana, quedará reprogramado para el sábado próximo", informaron desde el área de prensa del canal.

