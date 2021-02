La furia de Griselda Siciliani con la prensa por una pregunta sobre Adrián Suar

La actriz manifestó su enojo vía redes tras ser consultada en una entrevista por su ex pareja y padre de su hija Margarita.

Griselda Siciliani manifestó su enojo vía Twitter por una pregunta sobre Adrián Suar en una entrevista donde estaba hablando de su nominación como actriz revelación en los Premios Goya, cuyo galardón que se entrega el próximo 27 de febrero en Málaga, España. Es por su papel en la película "Sentimental", de Cesc Gay.

LEER MÁS: Griselda Siciliani nominada como actriz revelación en los Premios Goya: "Qué emoción"

"Cualquier entrevista acerca de una película, una obra de teatro, de un premio internacional por un trabajo, de un estreno, lo que sea! Es titulada siempre ( en ciertos medios) con alguna referencia directa o elíptica a algún hombre. No me sorprende, pero me apena. #Sevaacaer", lanzó enojada Griselda.

Y siguió: "Que pena, que al pedirme una entrevista por la nominación a los premios Goya se te ocurriera una pregunta incómoda e innecesaria sobre algo que nada tenía que ver con la nominación ni con la película, pero entiendo que a tus colegas les interesó justamente esa huevada. #sevaacaer".

LEER MÁS: Pícara respuesta de Griselda Siciliani cuando le preguntaron por el romance con Pocho Lavezzi

Video: Intrusos.