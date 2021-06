La furia de Gianinna Maradona: "Siento impotencia, bronca y me odio por ser respetuosa"

Los siete imputados por la muerte de Diego Armando Maradona -por homicidio simple por dolo eventual- son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid y los coordinadores Mariano Perroni y Nancy Madrid.

Lo cierto es que esta semana comenzaron las declaraciones indagatorias. En este marco, uno de los que primero brindó testimonio en la Justicia fue el enfermero Ricardo Almirón.

Gianinna Maradona, al leer lo que expusieron en la Justicia los primeros imputados, estalló de bronca con un contundente mensaje desde sus historias de Instagram.

"¿Por qué ellos viven y vos ya no? ¿Por qué ellos pueden disfrutar de sus hijos y vos ya no? ¿Por qué el domingo sus hijos pueden saludarlos y nosotros ya no podemos saludarte a vos? Tantas cosas que no tienen explicación", expresó Gianinna, a poco del día del padre.

Y afirmó: "Leí las dos declaraciones y estoy sacada. Siento impotencia, bronca y me odio de nuevo por ser respetuosa y no haberles escupido la cara a todos. El 28 que me duerman, no estoy lista".