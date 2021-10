La furia de Daniel Osvaldo al recibir una promo de la serie de Diego Maradona: "Manga de ratas"

Hace unos días, Dalma Maradona aprovechó las preguntas de sus seguidores de Instagram para apuntar contra la serie sobre su padre, Diego Maradona, titulada Maradona: sueño bendito, producida por Amazon Prime Video, que se estrena el 28 de octubre.

"Actores que me dijeron que contaban la historia desde el amor. Una historia que no tiene nada que ver con la realidad nunca es desde el amor!", afirmó la madre de Roma, quien aclaró además que no autorizó el uso de su imagen para la historia y que "la usan igual".

En esta misma sintonía de la familia del Diez, Daniel Osvaldo recibió en las últimas horas vía WhatsApp y de un número que no tenía agendado un mensaje con la promoción de la serie y el ex futbolista contestó de manera lapidaria.

El cantante de rock hizo una captura de pantalla de su teléfono donde figuraba el flyer promocional de la serie de Diego Maradona y expuso su descontento por la historia que saldrá al aire.

“No sé quién sos pero si distribuís esta mier**. Buena persona no sos... Van a caer todos, uno por uno. La van a pagar, manga de ratas”, contestó el ex futbolista de Boca Juniors sin vueltas. Y agregó un “Corta” a la captura.