La furia de Cinthia Fernández en Twitter por un adjetivo que la sacó del eje

Cinthia Fernández descargó toda su bronca en las redes sociales. La panelista de Los ángeles de la mañana se mostró indignada en sus historias en Instagram porque muchos de sus seguidores la trataron de "sucia".

"Siempre me dicen en todas mis historias 'sucia, limpiá los vidrios de tu casa'. Yo siempre les explico que cuando compré mi casa, me cagaron. Esta es una buena data para todos: si ustedes, por ejemplo, van a comprar un departamento y les traen los vidrios así... esto es uU dvh (doble vidriado hermético), que es un doble vidrio, adentro tiene una cámara de aire... bueno, esa cámara me vino pinchada", comenzó diciendo la "angelita".

Fernández indicó que cuando se mudó a la propiedad se dio cuenta del inconveniente que tenía con las ventanas. "Cuando compré la casa, el tipo me dijo 'no, tranquila, hay una empresa que te los limpia'. ¡Mentira! Él no los quería cambiar porque las aberturas es una de las cosas más costosas de la casa", exclamó.

La panelista de El Trece advirtió a sus seguidores para que no tengan el mismo problema que ella. "Si a ustedes les pasa.... ojito porque los están cagando... Traten siempre de trabajar con gente confiable", agregó.

"¡Miren lo que esto! ¡Así están las ventanas de mi cuarto!", repetía la bailarina mientras mostraba en sus historias las manchas en los vidrios de su hogar.

En uno de sus últimos posteos, Cinthia rogó a sus seguidores que dejen de criticarla por ese detalle en su casa. "Estos son datos que no sé por qué los estoy compartiendo en una historia.... Pasa que tengo los huevos llenos de que me digan 'limpiá los vidrios sucia'. No soy sucia. Dejen de decirme sucia. ¡No soy sucia! Ahora, después de esta explicación, ¿me van a dejar de decir sucia?", sentenció.