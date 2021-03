La furia de Alejandro Fantino con el Ministro de Salud de la Provincia por su posteo sobre la vacunación al Indio Solari

Alejandro Fantino tuvo una tarde de furia cuando habló del posteo que hizo el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires el 20 de marzo pasado.

Daniel Gollán subió un posteo una vez que se vacunó el Indio Solari que tiene 72 y es de riesgo.

"Fijate de que lado de la mecha de encontrás... Yo del lado de la vacuna, el Indio y la gente", escribió el doctor.

Parte del posteo de Gollán es de la letra del tema Queso Ruso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Se vacunó el Indio Solari. Está bien vacunado, tiene 72 y mal de Parkinson, es de riesgo. Ahora, no puede salir a brabuconear y a tocarle el culo a la gente que aún no se vacunó el ministro Gollán. Y lo dijo con enojo. Me banco la que venga. Si quiere tuitear, encularse, llamar por teléfono, lo que quiera. Lo que tenga ganas. Si querés llamar arriba, llamá, si querés enculate. Porque lo que hiciste el fin de semana fue de una enorme miserabilidad, porque vos tenés un gran cargo, sos Ministro de Salud, no sos el primo del enano polvorita. Sos un tipo con una enorme responsabilidad", dijo Fantino al hablar del tema.

Y agregó: "Entiendo que estés contento y alegre como Ministro que se vacune un argentino, porque para mí es un argentino, después si hizo Todo un palo, hizo los Redondos, perfecto, pero tiene le mismo valor que todo argentino, que cualquier. Exactamente lo mismo para la Constitución. Cantamos en la ducha, perfecto, lo fuimos a ver a Olavarría, lo que quieras, pero es lo mismo. Pero vos, Gollán, no hay que hablar caliente en televisión porque es como boxear enojado, te cagan a trompadas, y yo estoy enojado, en serio, me revolvió las tripas, porque sos un provocador. Me la recontra banco, sos un provocador, sos Ministro de Salud, es una provocación de barrabrava y sos Ministro de Salud".

Cuando leyó el tweet estalló más: "¿Qué mecha, mecha de qué? Es un cañón napoleónico. ¡Esto es Argentina, también, sacame de acá!".

