La dura respuesta de Ernestina Pais a Ronnie Arias

Ronnie Arias reavivó una vieja pelea con Ernestina Pais. El conductor recordó que tuvo una pésima experiencia con ella cuando fueron compañeros en Mañanas Informales y reveló que, después de su salida de ese programa, decidió alejarse de los medios. "Yo terminé haciendo radio porque no aguanté más la tele por la presión y la situación de estar en un programa donde lo que se me decía era: ’Vos hablá de moda, que es lo único que podés hablar'", sostuvo, en alusión a su colega.

Ante los dichos del conductor, Ernestina Pais se comunicó con Intrusos para hablar sobre el tema. En un mensaje que le envió a la producción, la periodista se defendió y contó era la relación en el ciclo que creó Jorge Guinzburg.

"¿Ahora es por mi culpa? Jaja. La primera versión que dio era que le gritaban por la cucaracha. Yo no estaba en el control para gritarle. ¿Trece años después me suma a mí y me echa la culpa de todo?", exclamó la conductora.

Ernestina Pais aseguró que su ex compañeros debería dejar de responsabilizar a otros de su salida de la TV. "Me apena que siga culpando a agentes externos. Me apena por él", afirmó. Además, indicó que ella tampoco se sintió cómoda con su presencia en el programa. "Yo tampoco la pasé bien en esa dupla y yo también esperaba otra cosa de su desempeño. No se dio", agregó.

Por otro lado, la periodista dijo que ella jamás le impuso limitaciones sobre lo que podía o no hablar al aire. "Desmiento rotundamente que yo le haya dicho que hable solo de moda en el programa", advirtió.

Pais recordó que tuvo una charla privada con él porque no lo notaba en su máximo esplendor. "Le pregunté qué le pasaba. Por qué no tenía esa chispa que le veíamos en sus notas grabadas y editadas en otros programas. Y me respondió que lo condicionaban mucho por cucaracha", señaló.

Finalmente, la conductora remarcó que su salida tuvo que ver con otros factores y que no estuvo vinculada a lo que ocurrió en Mañanas Informales. >"Nadie te saca trece años de la tele por no haber funcionado en una relación con una compañera", concluyó.