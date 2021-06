Fuertes imágenes: Dani La Chepi fue atacada por su mascota

Dani La Chepi se mostró en las redes sociales con la cara toda lastimada, asombrada por el ataque que sufrió por parte de alguien que jamás lo hubiera imaginado. Sobre todo por tratarse de su propia mascota, Toyo.

Tal como viene haciendo desde hace tiempo, y sobre todo con la popularidad masiva que tomó después de su paso por la segunda edición de MasterChef Celebrity, si bien tiene un importante recorrido en los medios, todo lo que Daniela Viaggiamari -tal su verdadero nombre- hace lo comparte con sus más de 3 millones de seguidores bien al estilo Truman Show.

Así, hace apenas unas horas posteó un video en el que mostraba su cara y explicaba haciendo referencia a su gato Toyo: “Miren esto, las uñas clavadas, estaba durmiendo. Hablé con mi dermatólogo y me dijo que compre agua oxigenada y crema con antibiótico porque me dijo que las uñas del gato y las bacterias, bla bla bla, y esto está muy cerca del ojo, están las venitas”.

“¡Lo que me duele, lo que me arde! Nunca pasó, es re tranquilo Toyo. Yo estaba durmiendo y de golpe viene a las ocho de la mañana a hacerme ‘miau miau’ y no estaba Isa así que le dije ‘la p... madre salí Toyo’ y me atacó tipo Tarzán de la selva”, continuó su relato asombrada y dolorida por los arañazos de su gato.

Claro que como La Chepi nunca pierde el humor que la caracteriza, también contó la charla que tuvo con una amiga, quien intentó encontrar una explicación al ataque de Toyo. “Ella sabe de todo, es astróloga, gastroenteróloga, todo y me dijo que los gatos absorben tu estado de ánimo y le dije, claro Toyo tiene cinco años y yo estoy nerviosa como hace cinco años, ¿por qué ahora?”, relató risueña.

