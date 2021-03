Fuertes audios de Verónica Ojeda contra Dalma y Gianinna: "Sacando ellas, todos estamos preocupados por Diego"

Se revelaron fuertes audios en "Intrusos", América, de Verónica Ojeda contra Dalma y Gianinna.

Se trata de una conversación entre la madre de Dieguito Fernando y Leopoldo Luque, ex médico de Diego Maradona.

"Espero que no sea mal pensamiento, pero ojalá que no sea nada que le hayan puesto ellas o algo raro que le hayan dado de beber, o no sé, fue muy extraño el cambio rotundo de un día para el otro", le decía Ojeda a Luque.

"Lo importante es que, sacando a ellas, todos estamos preocupados y tratando de aportar lo positivo para que esté Diego bien", añadió.

Y siguió: "Ayer no podía sacarlo de la cama. Es raro todo. Ahora que me decís que le van a hacer análisis estoy más tranquila, me pone bien".

"Las hijas están ahí pero en la casa se borran. Vos sabes cómo esto, los únicos que estamos somos nosotros, que nos ponemos la camiseta como dice Diego. Nos juntamos Leo, pero vos sabés quiénes van a estar ahí, nosotros", cerraba picante Ojeda.

