Los fuertes audios que Chano le mandó a Pía Shaw en medio de la crisis: "Arreglame esto"

Chano le mandó audios desesperados a Pía Shaw en medio de la crisis que terminó con su internación.

El cantante se comunicó con la periodista para pedirle ayuda en el fin de semana de la crisis que terminó con el traslado del músico a terapia intensiva del Sanatorio Otamendi tras un disparo de la policía.

Pía contó este martes en "LAM" que “hubo un problema con él en el barrio y un inconveniente con la policía. Le escribo al productor, que me dice que sí, que habían tenido un problema, y le escribo a Chano ‘Santiago, estás bien. Qué pasó’”.

“Me dice ‘estoy bien’. Le dije si no quiere salir en la radio, que se habla de estos problemas y me dice que no, que lo matan de Pirca, que es la productora independiente con el que trabaja”, añadió la panelista.

Ángel de Brito agregó que el viernes “había muchos vecinos que empezaron a escribirnos a los periodistas como que estaba pasando algo en la casa”. “Él dice que es mentira, que estaba tomando un café”, completó Pía.

El conductor explicó que “esa es la actitud que tuvo Chano siempre. Desmintió todos los episodios que han ocurrido en su vida. Y eso tiene que ver en parte con la adicción”.

“A partir de ahí empieza a enojarse. Le dije que le estaba dando la posibilidad de contestar, que hiciera lo que quisiera. A partir de ahí tengo un montón de llamadas perdidas de él. Y después me manda un tuit de la revista Gente. Es un artículo que hablaba sobre la incertidumbre por su salud, el rumor era que había una ambulancia en la casa y se especulaba con que se había descompensado el viernes”, contó Shaw sobre el excantante de Tan Biónica.

De Brito presentó los audios desesperados de Chano que por favor le pide ayuda a Shaw: “Hola, Pía, por favor. Me podés arreglar esta porong… No estoy para que me pasen estas cosas. Dale. Me podés arreglar eso. Después yo te doy una nota donde quieras. Pero arreglame esto, Pía, dale”.

“Qué mierd… es esto. Dale. Son las ocho de la noche. Te estoy llamando ahí. En los programas pelotud… A mí me molesta este tipo de prensa. Me lastima. No soy una minita del Bailando, Pía”, agregó el músico.

Chano explica en su mensaje “me provoca un daño familiar, un quilombo. Un bardo. Es un bondi total. Ayudame a sacar esta mierda. Pero decí que estoy bien, que hablo con vos”.

“Hablemos mañana en la CNN tranquilos. Esto es una mierd... Y no puedo arreglarlo por Twitter porque no tengo Twitter por diversos motivos”, finaliza Santiago su mensaje.

