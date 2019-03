Fuerte video de Jimena Barón contra Daniel Osvaldo: "Te puedo recomendar que cierres el or.."

Jimena Barón grabó un fuerte video contra el padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo, que compartió en grabó un fuerte video contra el padre de su hijo, que compartió en Instagram

"Tengo una bronca adentro. Estuve todo el día haciéndome la zen 'no hace falta, tenés un hijo, no vale la pena, no te rebajes a contestar'", expresó la actriz y cantante tras el posteo del ex futbolista hablando sobre la relación con su hijo, que luego borró.

daniel osvaldo.jpg



En su descargo, Barón le habló a las madres solteras y lanzó: "Si una anda diciendo y ventilando que tuvo un hijo con un mandril tampoco habla bien de una misma. Me perdoné. A futuro pongo fichas en que bueno te la diste en la frente con la piedra, ya aprendí. Sobre todo cuando ves que está medio rancio el terreno, no procrear. Si te parezco una madre de mierda deberías aparecer y educarlo vos".

"Si ya pasó que procreaste, garra, estamos todas unidas, red de mujeres empoderadas y se lo cría con amor y se le explica 'a mami le pasó esto, decidió esto y ahora se está haciendo cargo'. Sola, adelante, laburando, pagando el alquiler, pagando el colegio, juntando la guita para Disney, 42 el dólar, llévalo vos de vacaciones la con... de mi vieja. No pasa nada, lo llevo yo de nuevo", dijo Jimena muy enojada. , dijomuy enojada.





Y aseguró picante: "No voy a hablar, quedate tranquilo, no te voy a amenazar con que voy a mostrar cosas, sería una pavada hacerlo, pero no lo voy a hacer porque tengo un hijo de cinco años que es maravilloso y es lo único que me importa, que sea feliz y esté bien. Sí te puedo recomendar que cierres el orto, eso estaría buenísimo".