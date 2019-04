Fuerte serie de tuits de Karina La Princesita contra Augusto Tartúfoli: "No tolero la hipocresía"

Augusto "Tartu" Tartúfoli que hizo en el programa "Chismoses" contra el bullying. Karina La Princesita se volcó con furia a Twitter al escuchar un comentario al aire deque hizo en el programacontra el bullying.









"Y antes de que los violentos digan que susceptible es, que rencorosa (como ha pasado ) dejemos en claro que: rencor: sentimiento de hostilidad, enfado, enojo hacia alguien/algo a causa de ofensa o daño recibido. memoria: capacidad de recordar. No es rencor, es memoria", agregó.

tartu.jpg







Y luego le apuntó directo al periodista: "Señor Tartu, Ud. es uno de los tantos a los que tengo algo que decirle. Ya que soy generosa y le gusta hablar de bullying en su programa le ofrezco material, con un ejemplo claro de bullying y violencia, ejercido por usted mismo".





"AM", Telefe: "Jajajajajajaj! Lo dieron de baja? Bueno lo cuento! Me trataba de gorda, de grasa, de puta, de ignorante, se reía, se burlaba, y lo más triste, se creía que él daba gracia, cuando lo que daba, era pena". Y siguió sobre aquellas palabras que la indignaron de él en el ciclo





"No. Ni lo voy a hacer. Primero porque la justicia ya tiene demasiado en que ocuparse. Segundo porque mi fin no es sacar rédito de esto. Solo no tolero la hipocresía. Y te aseguro que lo que hago hace sentir más fuertes a muchos que la pasan o pasaron como yo", finalizó Karina muy enojada.







comenzó la artista tropical.