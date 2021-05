Fuerte robo a la mamá de Analía Franchín: Tiene 86 y la tomaron del cuello mientras se bañaba

La periodista Analía Franchín relató cómo fue el brutal robo a su mamá en su domicilio particular.

La mamá de la periodista de Analía Franchín sufrió un brutal robo por lo que la colega no pudo estar hoy en el programa de Telefe, Flor de Equipo.

"Le queremos mandar un beso enorme a Analía. Tuvo una situación, un problema personal, que ella nos lo va a contar el lunes. Ana, te queremos mucho y te mandamos un beso. Estamos con vos en lo que necesites. El lunes te esperamos y nos contás. La verdad es que no la pasó nada bien. Su familia sufrió un robo, pero sabemos que por lo menos están bien. El lunes te esperamos. Beso enorme”, fue la explicación que brindó hoy Florencia Peña en su programa de Telefe y esto generó dudas sobre lo que le ocurrió a la ex participante de Masterchef Celebrity.

La mamá de Analía Franchín tiene 86 años y sufrió algunas agresiones: fue tomada del cuello por los ladrones que ingresaron a la casa familiar.

“Mi mamá salió de bañarse y se encontró con dos hombres armados que la agarraron del cuello y le dijeron que eso podía ser muy fácil o muy difícil, y que dependía de ella; que si les daba todo iba a terminar rápido. Sabían todo, que en un rato iba a llegar alguien a la casa, que yo estaba en el canal. Mi mamá, que no es fácil de llevar, les dijo que les iba a dar todo, y que no la lastimaron. Ella tiene un enfisema pulmonar y empezó a hiperventilar, entonces le dieron Ventolin para que no tuviera un ataque respiratorio”, añadió en charla con Verónica Lozano en Cortá por Lozano.

“No hay nada violentado y mi preocupación mayor es que atrás de esto haya algo más, que no sea u robo común. Le dijeron que la estaban espiando hacía dos meses. Sospecho que pueda venir por el lado del entorno; no quiero dar nombres, pero tenemos una situación judicial muy compleja en la familia y hay una sospecha de que pueda ser una venganza. Tenemos que estar muy atentos, porque no sabemos si es un mensaje o un robo al voleo”, señaló.

“Quiero agradecer a la policía que llegó enseguida, a la ambulancia del SAME y al doctor Mauricio D’Alessandro, que se puso a disposición. Esto me parece aterrador. Ahora mi mamá está agradecida de que no la mataran. Y lo que más lamenta es que le robaron las alianzas de mi papá, que ya falleció. Lo otro se repone”, finalizó.