La fuerte revelación de Nara Ferragut: "No quería vivir y llegué a tomar 60 pastillas"

Tras anunciar su embarazo -luego de un tratamiento de fertilidad- Nara Ferragut estuvo este jueves "Incorrectas" y relató cómo fue la búsqueda que emprendió con su marido Carlos Issa e incluso terminó haciendo una fuerte confesión: que tuvo un intento de suicidio.

“Tengo una amiga que me decía que todo el tiempo pensaba ‘¿desayuno o me suicidio?’. Y yo vivía así. Yo era la anfitriona de todas las fiestas, económicamente siempre me fue bien, pero yo era una persona que no quería vivir”, reveló, sensibilizada sobre un periodo oscuro de su vida, que según contó, la ayudó a ver la vida con nuevos ojos. “Nunca lo conté, pero yo me tomé sesenta pastillas”, dijo, entre lágrimas.

“Un día después del Día del amigo, habíamos estado con muchos amigos, disfrutando, había hecho una fiesta para muchísima gente y yo me sentía vacía. Al otro día empecé a pensar que no quería vivir más y tomé pastillas. Fue triste, pero fue un antes y un después para mí”, destacó.

“Me salvó mi exesposo, me llevó al Fleni y si no llegaba ahí e ingresaba como lo hizo, yo no estaría contando el cuento”, finalizó Nara, emocionada.

