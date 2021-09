La fuerte respuesta de Viviana Saccone a un repudiable comentario en las redes

Viviana Saccone se destaca en La Academia y en su última presentación eligió el tema La Tonta de Jimena Barón, que motivó el llanto y reflexión de la jurado.

El tema fue compuesto por la cantante en 2017, como una manera de reflejar lo que vivió durante su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo.

“Esta canción ('La tonta') es muy importante. Significa muchas cosas, que pensé que quedaron en el pasado, pero parece que no es tan así. Es la primera vez que en el auto puse el tema, justo mi carrera, me estaba yendo muy bien, y no pudimos seguir trabajando”, señaló Jimena entre lágrimas.

Y agregó: “Hoy puse una versión en vivo, y estaba muy rara. Extraño mucho cantar. Me da mucho miedo. En lo personal, es muy importante. La pandemia me trajo muchas situaciones”.

Lo cierto es que desde Twitter, Saccone recibió un fuerte comentario de un hater que la cuestionó al verla al aire en el certamen: "Viviana Saccone más que de #Oferta está #Regalada #ShowmatchLaAcademia".

A lo que la actriz contestó sin rodeos: "Siiii, siempre me regalé a quien yo elegí. Tuve esa suerte de chiquita. Otros cobran... Y otros ni siquiera cojen y se te nota".