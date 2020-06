Nazarena Vélez respondió a los que critican su cuerpo: "Esta es la sociedad de mierd... que les dejamos a los chicos"

“En tele salgo hecha ver…”, dice Nazarena Vélez tirada en la cama viendo el “Mamushka”, El Trece, junto a su hija Barbie Vélez, con quien participó en el ciclo.

"Esta señorita se está cagand... de risa porque claro, como ella es flaca", dijo respecto a su hija que le contestó: "Callate, la televisión no favorece a nadie".

Sin embargo, con el pasar del programa muchos se volcaron en las redes para criticarla con comentarios hirientes al físicio de la actriz por no estar dentro de los estándares de belleza que tanto exige esta sociedad.

Hace poco la rubia contó su parecer con las anfetaminas, unas pastillas para delgazar, que la dejaron al borde de la muerte en más de una oportunidad por su obsesión con el físico.

Sin embargo, pese a estar emporderada y feliz con su cuerpo, Nazarena decidió usar sus redes para responderles a todos. "Soy Tendencia en Twitter porque mi culo es grande y porque mi cara es redonda. Me chupan los hu… que no tengo. Lamentablemente, esta es la sociedad de mierd... que les dejamos a los chicos que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años, tomando anfetaminas... Con anorexia y bulimia", reflexiona y agregó: "Seguimos atrasando tanto como sociedad y país...".

"Me divierte que les llame la atención mi culo gigante... Me siguen llegando mensajes en los que me dicen que estoy matada en la tele... ¡Estoy matada en la vida, chicos! La tele te engorda, pero no soy la misma que hace 20 años... ¿Qué esperaban?", cerró e invitó a sus detractores a disfrutarla tal cual está.

