El fuerte relato de Valeria Schapira: "Papá se murió de leucemia y mamá se suicidó a los 6 meses"

Valeria Schapira decidió abrir su corazón y contó el momento más difícil que le tocó transitar en su vida con la muerte de sus padres: "Mi papá murió de leucemia y mamá se suicido a los seis meses".

En una entrevista con "Vino para vos", el ciclo de Tomás Dente, la periodista y escritora contó cómo fue que perdió a Coco y Mónica, con menos de seis meses de diferencia, a sus 24 años.

“Papá se enfermó de leucemia y se murió. Mamá se tiró por el balcón y la encontré yo”, dijo. “Lo cuento así porque no me gusta victimizarme y porque sentí, en un episodio reciente, que no era para naturalizarlo pero que estaba bueno que pudiera traer estos temas como el suicidio que siempre se tapan, acercarlo a la gente de otra forma. No como esos secretos oscuros guardan las familias. Ya lo liberé”, explicó Schapira en referencia a un tema siempre tabú.

Luego comentó: “Mi madre era tan hermosa y con una vida tan linda.... Hoy sería una hermosa compañera de viaje en todo sentido”.

Y reflexionó sobre lo que pudo haberle pasado a su madre: “Ella sostuvo emocionalmente a mi papá con su enfermedad. Nunca me enojé con ella, y con los años entendí que probablemente atravesara una depresión muy silenciosa. Nadie de los que estábamos a su alrededor pudimos jamás imaginarnos que ella iba a tomar esa decisión”.

“La gente opina de todo, dicen ‘ay, no pensaba en sus hijos’... Una persona que está con depresión tiene otra lógica, no podemos ni juzgar ni entender qué pasa por esa cabeza, ni la ciencia lo puede comprender”, añadió.

“Yo en esa época vivía sola iba siempre a la casa de mamá, porque tenía esa culpita de ‘la dejé sola ahora que está pasando por eso’. Nunca imaginé que eso podía suceder. Con mucho trabajo interno, hace poquito decidí blanquear esta historia que es mi historia, pero en la que probablemente mucha gente se sienta acompañada. Creo que todos tenemos una misión y siento que la mía es comunicar. Y si lo que a mí me pasó le puede servir a alguien para ser más empático, para acompañar. No sé si para evitar el suicidio, porque no sé si se puede evitar, pero sí para estar más atentos y más presentes, acá está mi historia”, cerró Valeria Schapira.

