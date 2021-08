El fuerte relato de Tití Fernández sobre cómo se enteró de la muerte de su hija

Tití Fernández estuvo de invitado en "Los Mammones", el programa de Jey Mammon. El periodista deportivo se emocionó al recordar a su hija, Soledad Fernández, que murió en un accidente de tránsito en la ruta de San Pablo a Belo Horizonte en 2014, en medio del Mundial.

"La siento presente siempre. Era un sol, generosa, solidaria, buena amiga", expresó al homenajearla en el ciclo de América TV.

Tití rememoró cómo fue que se enteró de la tragedia. "Me despedí de Sole en el estadio. Estábamos contentos porque le habíamos ganador a Suiza. Habíamos pasado a la semi", comenzó diciendo.

"Me acuerdo que me dio un beso y me dijo que viajaba con unos compañeros del laburo. A la mañana siguiente me desperté para desayunar, viene un camarógrafo y me dice 'Tití... te quiero explicar algo... hubo un accidente'. Le respondí: '¿qué carajos pasó?''. 'Tu hija...', me contesta. '¿Tuvo un accidente?', le pregunté. Me dijo: 'sí, se murió'", relató.

En ese instante, el periodista respiró profundo, intentó contener la emoción y siguió. "Ese día se terminó el mundo para mí. Fue una verdadera mierda", exclamó.

Por último, Tití que todos los meses le dedica un mensaje a su hija en las redes. "Todos los 2 de cada mes, yo pongo una publicación en Twitter con el hashtag #Teamamosnuncatevamosaolvidar. Queremos que la gente se acuerde que existió porque era una pendeja extraordinaria", cerró.

