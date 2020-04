Fuerte relato y repudio de Fierita Catalano a la discriminación del personal de salud en España

"Pensé en mi papá que siempre acostumbraba llevarle una botella de vino a cualquiera que le hiciera un favor a él o alguien del barrio. Pero dije quizás no bebe, quizás lo toma a mal. Compré una caja de chocolates que aquí se suele regalar en navidad. Es nada pero dice algo", expresó Fierita Catalano en el inicio de su hilo en Twitter.

Y agregó: "Cobarde y anónimamente le pasaron una nota de mierda por debajo de la puerta. No sabía que hacer, y me fui al supermercado masticando bronca. No podía creerlo. ¿se puede ser tan cobarde de amenazar a UN VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA? ¿en una de las ciudades que peor la está pasando?".

El periodista dejó la actividad en la industria televisiva para realizar un segmento de viajes por las redes sociales.

En su relato, el presentador contó lo que le pasó a Eduardo, un vecino que trabaja en la Cruz Roja y que fue discriminado por la gente del edificio en el que vive.

"No hace mucho que vivo en departamento, y había olvidado de algunas costumbres. Frente a mi puerta vive Eduardo a quién conocí al cruzarlo a diario paseando a su perrito. Las pocas veces que charlamos fue sobre basket (que le apasiona) y su trabajo en los partidos", añadió.

Y siguió: "En los aplausos me encargué de gritar bien fuerte (como hice el primer dia) aguante la salud pública y aguanten los sanitarios. No se si me entendieron. A Eduardo le gustó cuando le enseñé la frase "a la gilada ni cabida". Y a mi su cierre irónico "Acuerdate de aplaudir a las 8".

Y finalizó: "Al salir anoche con la basura tenía curiosidad. ¿que habrá pasado con las notas. Aparecieron dos más. Desde la escalera no llegaba a leer, pero una era a mano y la otra era con computadora. Tuve miedo, miedo de vivir con más gente horrible. Por suerte no es así. #QuedateEnCasa".

