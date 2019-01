Fuerte relato entre lágrimas de Nequi Galotti: "Llegué golpeada a casa"

"Ahora, cada vez que veo a una persona agresiva, y sobre todo a un hombre, salgo corriendo", confesó la ex modelo en el programa "Gente opinando".





"Me pasó cuando tuve 19 años y me conmueve porque sé del dolor y la desesperación cuando un hombre te quiere manejar, manipular y dirigir tu vida de esa forma", detalló Nequi.





Y agregó quebrada: "Si no hubiera sido por la ayuda de mi mamá y de mi papá podría haber terminado de cualquier forma. Me llegó a pegar y mi padre, que era médico, se asustó muchísimo porque era cerca del vaso, me podría haber matado".





"Yo recurrí a mi mamá y a mi papá porque llegué golpeada a casa. Ellos fueron los que le pusieron el límite a ese novio. Cuando un hombre pega o se extralimita, hay que recurrir inmediatamente a la ayuda de los padres en primer lugar. Son los que te van a extender los brazos y te van a comprender y ayudar a pensar de qué manera denunciar a esa persona", finalizó, destacando el apoyo de su familia.





