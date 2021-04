Fuerte relato de Julia Mengolini: "Fumé Marihuana durante todo mi embarazo"

Ayer, Julia Mengolini se refirió al día Internacional de la Marihuana que se celebra cada 20 de abril.

En su ciclo en radio Futurock, confesó que durante todo su embarazo fumó marihuana y que le fue muy útil para aliviar las molestias típicas como las náuseas y el cansancio.

En el medio de la charla por la despenalización del uso de la marihuana, se escuchó el mensaje de una oyente quien dijo que no fumaba por estar embarazada.

Julia, inmediatamente dijo: "Yo fumé porro durante todo el embarazo Me resultó muy curativa y me alivió las náuseas", y agregó: "Es una planta milagrosa" y contó en detalle cómo fueron los hechos.

"El típico malestar de los primeros meses, te sentís para el orto, cansada y con náuseas. Al segundo mes y después de haber leído y estudiado acerca del tema pensé ´esto no puede hacerle mal al bebé´". Dijo que habló con personas que saben mucho del tema y de ahí dedujo que el THC no traspasa la placenta y por eso se animó a fumar.

Así fue como la conductora tomó la decisión: "Fumé todo el embarazo y si no hubiese sido por eso, me hubiera sentido para el orto. Después de un par de secas, salió el sol y al instante se me fue el malestar".

Por último dijo que no lo recomendaba: "No es una recomendación. No me voy a animar a recomendar esto. Sólo es mi experiencia personal".

