Fuerte relato de la ex de Ergün Demir: "Sufrí una manipulación psicológica"

Ergün Demir fue denunciado por su ex, María de Cicco, en el programa "El club de las divorciadas", El Trece.

La mujer se hizo presente en el programa que conduce Laurita Fernández y brindó un relato estremecedor sobre su tormentosa relación con el actor turco.

María contó detalles de cuando lo conoció al artista a fines de 2016 y al año siguiente se dio la relación sentimental.

"Lo conocí en diciembre de 2016 de casualidad cuando visité a mi familia en un hotel y él me pidió el teléfono. Su carisma era fuera de lo normal, no me atraía", comentó María.

Y agregó: “Me manipuló a través de la religión y se vino a vivir conmigo cuando todavía no lo conocía. El 2 de marzo, de una, ya estaba con todas las valijas en mi casa".

"Siempre se escuchaban comentarios de él pero era muy diferente a cómo se mostraba", explicó la mujer sobre esa mala experiencia.

Y aclaró sobre su denuncia: "Sufrí una manipulación psicológica. La técnica que me aplicó a mí sólo lo hace una persona psicópata. Un abuso emocional, va confundiéndote contándote historias inverosímiles para lograr tu compasión".