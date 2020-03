El fuerte relato de Delfina Gerez Bosco sobre el acoso psicológico que padeció de un ex: "Me pedía que coma más porque..."

Si bien ahora atraviesa un muy buen presente en lo laboral y personal, Delfina Gerez Bosco reveló que hace unos años una ex pareja ejerció violencia psicológica contra ella.

"Algún que otro salame una siempre tiene", contestó la modelo y conductora cuando Ulises Jaitt le preguntó en su programa de radio, "El show del espectáculo", si borraría a alguna pareja del historial amoroso de su vida.

En este sentido, Delfina contó que lamentablemente sabe de vínculos tóxicos ya que le tocó vivir situaciones para el olvido con algún "loquillo por ser celoso".

Y luego señaló que tiempo atrás padeció violencia psicológica por parte de un novio. "Me decía que estaba muy flaca. Me pedía que coma más porque así no le gustaba y no le excitaba. En otro momento, este pibe se merece un cachetazo. Bastante feo",indicó.

Gerez Bosco también habló sobre el acoso sexual y se definió como "una mina con intuición": "Ahora los hombres se cuidan más. Pero si considero que se viene una situación así, le escapo".

Y añadió: "Te das cuenta cuando el hombre se viene a hacerse el loquillo"." Si te sentís rara con un tipo baboso, hay que estar con gente alrededor", completó.