El fuerte reclamo de Guillermo Coppola al guionista de Maradona: Sueño Bendito

Guillermo Coppola, ex representante de Diego Maradona, opinó sobre la serie basada en la vida del ídolo.

Guillermo Coppola quedó en el ojo de la tormenta luego del estreno de Maradona: Sueño Bendito, la serie de Amazon sobre la vida de Diego Maradona.

La biopic comienza con la internación del ídolo en Punta del Este. Según cuentan en la ficción, El Diez sufre una descompensación por una sobredosis. Coppola es quien lo traslada hasta la Clínica Cantegril.

En el trayecto, el empresario se detiene a cargar nafta y se toma unos minutos para tomar un café para luego llevar a Diego hasta dicho centro médico.

En una entrevista con Intrusos, Coppola aclaró que eso nunca ocurrió. "No tengo nada en contra de la serie. Es más, quiero que a la serie le vaya bien porque Diego se lo merece. Lo que digo es que yo estuve ahí. Si yo no lo trasladaba a la clínica, la ambulancia llegaba una hora más tarde al Cantegril y, tal vez, Diego no se salvaba", remarcó.

Además, el ex representante de El Diez afirmó que no entiende por qué el guionista de la serie, Guillermo Salmerón, no se comunicó con él para armar la trama.

"Me resultó extraño que no me llamaron para consultarme para la serie de Maradona. Yo viví la verdadera historia”, resaltó.

De todos modos, Coppola advirtió que no tiene intenciones de polemizar con los creadores de la biopic. "No estoy en contra de nadie. De hecho, lo llamé a Jean Pierre Noher para felicitarlo porque me dijeron que me personificó muy bien", agregó.

Por último, el empresario reveló que aún no tuvo tiempo para ver todos los capítulos. "Todavía no me senté a ver todos los capítulos. Apenas vi algunas imágenes. Sé que se esta hablando mucho de la serie. Así que supongo que eso es muy bueno", sentenció.