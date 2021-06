Fuerte reacción de Micaela Tinelli en defensa de su hermana por los dichos de Rebecca Fox

Rebecca Fox le declaró la guerra a Cande Tinelli en las redes. La modelo británica está furiosa con la hija de Marcelo Tinelli porque -según asegura- le copió varios tatuajes e incluso se hizo cirugías para parecerse a ella. Ahora, la morocha volvió a apuntar contra la cantante y diseñadora argentina.

"Desde 2016, literalmente, ha clonado toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas. Cambios en el color del cabello. Tatuajes. Incluso mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito muñeca de trapo, ella tiene un gatito muñeca de trapo. Mierda jodida", expresó la británica, en las últimas horas, en su cuenta de Twitter.

Hace unos días, en su Snapchat, Fox -como le dicen sus seguidores- denunció que Cande Tinelli la imitaba. “Esa chica que copió mi puto tatuaje del cuello y la cara hizo que me suspendieran la cuenta de Twitter”, expresó.

Un usuario argentino compartió chats de Instagram con la modelo británica, en donde afirma que se comunicó con la hija del conductor de Showmatch. "Traté de hablar con ella muchas veces en las que dijo que yo era su ídola. Me siento mal por ella", reveló. "Ella continuó copiando todo, mi pelo, hasta mis uñas... es simplemente horrible.. cero crédito", sentenció.

Al ver lo que se generó en Twitter, la hermana de Cande Tinelli, Micaela Tinelli, salió con garras a defenderla en su cuenta de Instagram.

"Estamos de acuerdo que Twitter es la cloaca de las redes sociales. En realidad las redes sociales se están volviendo cada vez más cloaca. Eso es porque la gente tiene cada vez más mierda y veneno adentro. Después se traslada a otras redes como Instagram. Pero bueno, uno tiene que tratar de abstraerse. Me causó mucha gracia el quilombo que se armó con mi hermana Cande por la loca esta de Rebecca", comenzó Micaela.

Y siguió: "Dice que Cande le clonó su vida, solo por copiarle un tatuaje, por favor quién no se ha copiado un tatuaje. Es un tatuaje. Clonar la vida es como un montón. No sé qué harás con tu vida, estuve chusmeando y creo que vende videos eróticos, capaz que le está yendo mal y necesita un poco de fama. Me pareció extremo y gracioso".

Doce horas después, Micaela salió a bancar a su familia porque al ver el otro video mucho le pusieron que a ella le pesaba ser "hija de...", Marcelo Tinelli en este caso.

"¡Todos somos hijos de alguien! ¿O nacieron de un repollo?", afirmó con ironía y siguió brindando la banca a toda su familia.