Fuerte reacción de Cinthia Fernández tras el descargo de Matías Defederico sobre la violencia de género: "Qué pedazos de..."

Cinthia Fernández contó este domingo en "Almorzando con Mirtha Legrand" que su ex pareja Matías Defederico golpeó a una de sus hijas en la cabeza en un intento por agredirla a ella.

Luego de esto, el lunes Matías compartió un descargo vía Instagram y explicó: "Hasta hoy guardé silencio pero ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más de la madre de mis hijas".

"Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ellas, menos sobre nuestras hijas. Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales", siguió el ex futbolista.

Y explicó: "Quien me amenazó constantemente hacerme mier.. fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido. Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme".

Y cerró: "Nunca, reitero, ejercí actos de violencia contra ella ni contra otra mujer. Seguiré esperando las resoluciones judiciales y aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y ella sobre todas las cosas por nuestras hijas...".

Y la reacción de Cinthia no se hizo esperar y al mismo tiempo que Matías posteaba la Story con su defensa, ella escribió en Twitter: “¡Qué pedazos de mierda algunas personas! Todo vuelve”.

Luego, cuando Ángel de Brito compartió el texto de Defederico, la panelista arrojó: “Feliz de verlo en la justicia feliz. NUNCA MÁS”, expresando su deseo de verse frente a frente en la Justicia con su exmarido.

