La fuerte pregunta de Moria Casán a Verónica Monti sobre la prostitución

La conductora le consultó a la ex de Sergio Denis si pensó en esa posibilidad ante su delicada situación económica.

Verónica Monti, ex de Sergio Denis, está pasando por una delicada situación económica por la falta de trabajo.

"Me echaron del trabajo por mediática", dijo este jueves en "Incorrectas", América.

LEER TAMBIÉN: El mal momento de Verónica Monti, la ex novia de Sergio Denis: sin trabajo, sin plata y a punto de ser desalojada

Moria Casán le consultó directamente si pensó en ejercer la prostitución como salida laboral en este difícil momento que pasa.

“No, me lo ofrecen permanentemente. De hecho tengo posteos en fotos donde públicamente me dicen ‘te pago tanto por una noche, soy de Instagram, me llamo tal’", dijo Monti.

LEER TAMBIÉN: >Verónica Monti: "Franca y Salva son niños y ellos también lloran cuando tienen hambre como pasa en muchos hogares"

Y aclaró: "La verdad que no. Tuve la oportunidad, yo tengo 41, a los 35, de entrevistar a un par de prostitutas y el sufrimiento que lleva adentro es inmenso, y la verdad que a mí no me da el alma".

El video.