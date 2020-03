La fuerte pregunta de Moria Casán a Mirtha Legrand sobre la infidelidad que la incomodó

Mientras hablaban en la mesa de la nueva película de Adrián Suar, "Corazón Loco", Moria Casán sorprendió a Mirtha Legrand con una inquietud que la incomodó.

"Los infieles son muy seductores, el que practica la infidelidad, hombre o mujer, generalmente es muy seductor", comentó Legrand.

Y allí vino la pregunta sin filtro de la conductora de "Incorrectas", América: "¿Vos perdonaste infidelidades de tu marido (Daniel Tinayre)?", le consultó.

"No voy a contestar", respondió seria Legrand. "No sé si tuvo infidelidad", acotó Moria. "No te voy a contestar", cerró el tema Mirtha.

"No hay caso, no puedo hacer de Mirtha Legrand", concluyó la diva ortomolecular.

