La fuerte pregunta de Cinthia Fernández a Cubero: "¿Creés que Nicole sigue enamorada de vos?"

"¡Me quiero ir, la tensión que hubo!", expresó Andy Kusnetzoff anoche en su programa "Podemos Hablar" de Telefe cuando Cinthia Fernández le preguntó a Fabián Poroto Cubero si su ex, Nicole Neumann, seguía enamorada de él.

En el programa de los sábados se plantea un cruce de preguntas entre los invitados. Al ex jugador le tocó con la panelista.

"¡Mirame a los ojos y decime la verdad!", sugirió Fernández antes de consultarle si piensa que Nicole Neumann sigue enamorada de él.

"No, creo que no", afirmó Cubero y no dejó lugar a duda alguna. En ese momento, Cinthia exclamó: "¡Mentira!". Y luego sumó una segunda pregunta: "¿Tu ex es la misma con la que te casaste?".

La respuesta de Fabián fue por el mismo lado: "No, no es la misma". Ante la insistencia de Fernández por agregar que las cosas que Nicole le hace a Cubero hablan de su enamoramiento, el ex Vélez añadió: "Me doy cuenta porque hay cosas que uno vive que no son públicas porque tenemos hijos. A veces es difícil, no querés exponer situaciones y la pasás bastante mal".

