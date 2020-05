Fuerte posteo de Pampita luego de que Vicuña dijera que ella estaba “superada por la situación”

La modelo y conductora compartió, desde su cuenta personal de Instagram, un contundente mensaje que apunta a su ex.

Benjamín Vicuña realizó una nota por Instagram live con la periodista chilena María Luisa Godoy, y se refirió a cómo está viviendo la cuarentena en nuestro país.

“Llevó sesenta y seis días en Buenos Aires y no se puede pisar la calle ni salir y lo hemos tomado con mucha responsabilidad. En un principio, las primeras dos semanas, esté decreto fue muy estricto y supuestamente los chicos (Bautista, 12, Beltrán, 7, y Benicio, 5) tenían que estar con su mamá, pero la mamá también habló conmigo y me dijo `Mirá, estoy superada por esta situación´, porque entendemos que no se puede tener gente que te ayude ni niñeras ni nada”, explicó el galán chileno.

LEER TAMBIÉN: Vicuña a fondo: Cuarentena, tarea con los hijos, el embarazo de la China y el acuerdo con Pampita

Y luego de que esa nota haya tenido una gran trascendencia, Pampita realizó un sugerente posteo en su cuenta personal de Instagram, en el que parece apuntarle a los dichos del actor chileno.

La jurado del Bailando 2020 subió una imagen con el itinerario con los horarios de las clases online de los chicos y le agradeció a su actual marido, Roberto García Moritán, la ayuda con las tareas: “Cuando veo esto, pienso… menos mal que lo tengo a él. Gracias @robergmoritan”.

LEER TAMBIÉN: Ángel de Brito reveló una intimidad de Pampita, ¿Está embarazada?