Fuerte polémica por dichos de Roberto Pettinato sobre acoso sexual

En las últimas horas, Roberto Pettinato opinó acerca de las denuncias de acoso sexual en los medios de comunicación, y se refirió de manera particular al caso de Juan Darthés y Calu Rivero.

"A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos. Si la otra persona lo dijera rápidamente, el 50% de los hombres se achicarían", afirmó el conductor en el diario Perfil.

A partir de sus polémicas y desafortunadas declaraciones, varias mujeres decidieron hacer públicas -a través de las redes- situaciones repudiables que les tocó vivir. La periodista Fiorella Sargenti (editora de la revista La Cosa Cine y columnista de Basta de Todo), la conductora y comediante Señorita Bimbo, la locutora Mariana de Iraola y la conductora y comediante Malena Pichot fueron contundentes respecto de las palabras de Pettinato.

Clarín se contactó con Pettinato para conocer su opinión y el conductor dijo que prefiere hacerlo por escrito, "alrededor de las 23 hs." del domngo. De paso, con su mordacidad habitual, agregó: "No tengo descargos porque no tengo acusaciones. ¡Basta, porque voy a acusar a Guido Kaczka de maltratar animales y someterlos a un estrés tremendo en cámara".

La primera respuesta por sus declaraciones fue de Sargenti, desde su cuenta de Twitter: "Ojalá nos hubieran avisado antes a las chicas de Rock and Pop, así nos evitábamos los comentarios groseros (al aire y fuera), los manotazos a esquivar, los besos en el cuello a evadir y todo eso jamás consensuado o requerido".

Embed Cuando el que genera las situaciones desagradables está en posición de poder y jefes/compañeros no reaccionan la solución suele ser “que no se crucen”. El miedo a perder oportunidades lleva al silencio. Laburaste mucho para llegar y ahora quizás lo perdés por un asqueroso. No. — Fiorella Sargenti (@FioSargenti) 28 de enero de 2018





Al ver el mensaje, Señorita Bimbo contestó: "Si sos mujer y trabajaste con Pettinato sabés de lo que habla. Ninguna nos salvamos de un manoseo de más. A mí me mordía el cuello además del bullying fuera del aire con cosas como ser adoptada, nivel 5 to grado. Un cerdo. Gracias Fiorella por decirlo. Y de pendeja lo re admiraba y me parecía genial. Me parecía un flash laburar con él. Dejar una oficina y empezar a laburar ahí. Hasta que lo conocí. Oyentes saben de lo que hablo porque ustedes saben todo. Lo he contado. Aprendí mucho. Haz tu camino lejos de la mierda mientras puedas".

Embed Si sos mujer y trabajaste con Pettinato sabes de lo que habla. Ninguna nos salvamos de un manoseó de más. A mi me mordía el cuello además del bullying fuera del aire con cosas como ser adoptada, nivel 5 to grado. Un cerdo. Gracias Fiorella x decirlo. https://t.co/jyvmArT1mz — Señorita Bimbo (@srtaBimbo) 28 de enero de 2018





De Iraola se sumó a los relatos de sus colegas, y escribió: "Esto lo dice Pettinato; el tipo que siendo el conductor de un programa, tira la boca, la lengua, te agarra fuerte de los brazos, si te descuidás se baja los pantalones. Y algunos compañeros y jefes cuando te quejas, te dicen 'vos sos más viva que él, no le des bola'. ASCO".

Minutos más tarde, Pichot también se hizo eco de las declaraciones del conductor: "¿Petinatto sale a hablar mal del feminismo? Jajaja, ¿posta se quiere meter ahí? ¿¿¿Justo él???? ¿Hay alguien con más fantasmas que él? Creo que no tengo más anécdotas desagradables de ningún otro. Jajaajaja arranquen chicas. Llegó el momento. Años esperando este momento. Sabemos mucho de muchos. Solo hay que sentarse a esperar. Estos días me dan la vida".