Preocupación y polémica por el video de la actitud violenta de Ruggero Pasquarelli con Cande Molfese

Cande Molfese recibió un ataque de su pareja Ruggero Pasquarelli que en un ataque de enojo le revoleó el control remoto contra su cabeza y le pegó a la pared, dejando una marca.

La actriz decidió grabar a su pareja, con el que está atravesando la cuarentena obligatoria por coronavirus, para contar lo sucedido y él en tono de gracia se justificó.

LEER TAMBIÉN: Ruggero Pasquarelli se prepara para un nuevo video clip

Cuando ella le pregunta sobre lo sucedido señalando la pared, el actor le responde: “Ah, bueno... estaba enojado... y lancé el control ahí, y se rompió. Bueno, ya está. Soy italiano, me enojo fácil”, respondió risueño.

Entonces, la morocha le consultó “¿Y dónde estaba mi cabeza cuando cuando lanzaste el control?”, asegurando que casi es víctima de ese golpe. “¡Cerca de la pared!”, dice el riendo y ella retrucó a sabiendas del peligro que corrió: “¿Y vos te imaginás si eso hubiese...?".

“Lancé el control arriba del sillón, saltó y voló contra la pared”, volvió a justificar él. “Para que conozcan ustedes a Rugge un poquito más. También se enoja fuerte”, escribe ella sobre el video que compartió al que sumó un emoticón de amor.

Esto alertó y preocupó a todos los seguidores de Cande que no tardaron en advertir que lo que sucedió no está nada bien y que la justificación es muy peligrosa. Incluso, Ángel de Brito se hizo eco del video “¿Por qué subir esto a redes? Me explican. Sinceramente no lo entiendo", escribió el periodista. “Mala mía, Ángel. ¡Tenés razón!”, se disculpó Molfese, de nuevo en una actitud preocupante.

Sergio Company fue contundente al sostener que esto fue “la banalización de la violencia”. Pero Josefina Pouso fue mucho más directa: “No, mi reina, mala de él... Eso es violencia, no es broma. Vos sos víctima de una sociedad machista que tiene como diversión que un tipo te revolee un control remoto por la cabeza y ambos se ‘diviertan’ con la situación. Es grave, y más grave aún es que no se den cuenta...”.

Desde la cuenta oficial de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar (AAPVF) resaltaron y explicaron la frase Ruggero: "Soy italiano, me enojo fácil”. “Los mitos son creencias erróneas que adquirimos cultural y socialmente a lo largo de nuestra vida, se transmiten de generación en generación y validan o justifican las conductas violentas como una forma de resolver los conflictos”, explicaron.

LEER TAMBIÉN: El reclamo de los hijos de Pampita a Roberto García Moritán