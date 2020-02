Fuerte mensaje de la viuda del trompetista del Pepo en el día de los enamorados

El trompetista Nicolás Carabajal y el asistente del Pepo, Ignacio Abosaleh, fallecieron el 20 de julio de 2019 en aquel accidente de madrugada en la Ruta altura Dolores por el cual quedó imputado y preso en su domicilio el cantante, quien manejaba su camioneta.

En este 14 de febrero, Romina Sánchez, viuda del trompetista, se volcó a Instagram con un sentido mensaje para recordar a su pareja.

LEER TAMBIÉN: El Pepo desde la prisión domiciliaria: "Pensé en suicidarme"

“Estuve pensando que foto te representaba más y encontré esta”, comenzó la viuda del trompetista y explicó por qué eligió dicha foto.

“Es la primera vez que te vi sonreír después de todo lo que tuvimos que vivir juntas, después de verte llorar por meses, de no verte jugar, de no escucharte reír a carcajadas...", siguió conmovida en esta fecha tan especial.

LEER TAMBIÉN: Mónica Gutiérrez al Pepo: “¡Manejabas tomando vodka!”

"Pero un día volviste a sonreír y con eso me obligas a madurar, a crecer, a entender que eso es todo lo que me queda por hacer, porque si vos podes hacerlo, como no voy a sonreír yo viéndote crecer cada día”, finalizó Romina, madre de Alma y Mateo.