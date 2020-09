El fuerte mensaje de la hermana de Esmeralda Mitre en medio del escándalo por el hisopado: "Es el peor año de mi vida"

La familia Mitre está atravesando un año muy duro. Tras la muerte de Bartolomé Mitre, sus hijos comenzaron a protagonizar un duro enfrentamiento por la herencia que dejó el empresario.

Por un lado está Esmeralda Mitre, la más mediática de todos los herederos, y por el otro lado quedaron todos sus hermanos.

Y esta tarde, como si fuera poco, Esmeralda fue protagonista de un gran escándalo cuando salió a la luz la noticia de que la actriz había dado positivo para coronavirus.

LEER MÁS La palabra de Esmeralda Mitre luego de que afirmaran que tendría coronavirus: "Es muy grave que hayan falsificado un hisopado"

Minutos después, ella lo negó, afirmando que alguien había falsificado el resultado. "Me parece muy angustiante, muy grave lo que está pasando. Yo no tiendo a angustiarme con nada, ustedes me conocen, pero me parece muy grave que hayan falsificado un hisopado que no existió. Yo jamás me hice un hisopado en ese lugar, del primero que pasaron, que era positivo", dijo la mediática en "Mujeres" (El Trece).

En el medio de toda esta polémica, su hermana Dolores realizó un fuerte descargo en su cuenta de Twitter.

"1 de Septiembre. Dan ganas de llorar, ¡de seguir llorando! Deseo con toda mi alma que todo esto termine, desde que nací (años ya) puedo decir que es el peor año de mi vida en todo sentido", señaló.

LEER MÁS Sigue el escándalo: Cambiaron el resultado del hisopado de Esmeralda Mitre