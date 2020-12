Fuerte mensaje de Gianinna Maradona: "No creo en Dios, no creo en nada desde..."

En la tarde del martes se conocieron detalles de los exámenes toxicológicos al cuerpo de Diego Armando Maradona. En líneas generales, el astro no había ni consumido alcohol ni sustancias prohibidas.

Sin embargo, Eduardo Battaglia en el programa "Fantino a la tarde", sostuvo que hay una fuerte línea que asegura que los médicos le suministraron medicamentos contraproducentes para su patología cardiológica.

Conocida la noticia, Gianinna Maradona, quien decidió cerrar su cuenta de Instagram, publicó en Twitter.

"Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA", escribió la hija del 10.

LEER MÁS: Gianinna Maradona tras las pericias toxicológicas: "Estaba pasando y yo era la loca desquiciada"

También fue lapidaria contra los doctores: "Tengo miles de charlas grabadas con Leopoldo y company. Xq el que avisa no traiciona. Yo se los avise a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que paso".

En su ida y vuelta con algunos usuarios, la mamá de Benjamín desnudó algunas intimidades desconocidas.

"No debía pasar otra persona a darle la medicación que no sea la enfermera pero tenían miedo. Y fui yo. Me abrió la boca para que chequee que la había tomado. Lo incorpore solita. No tenes idea de lo que hablas. Como hija yo se muy bien quien y como fui. Y el tmb", le contestó a un seguidor.

Lo cierto es que ante el comentario de un usuario de Twitter, la hermana de Dalma dejó en claro sus sentimientos de manera contundente.

LEER MÁS: Gianinna Maradona y la drástica decisión que tomó a casi un mes de la muerte de su padre

"Rezá mucho, bella. Dios te va a dar consuelo. Sí va a ser muy triste la Navidad para ti y para muchos, pero no dejes de rezar para aliviar tu corazón roto", le expresó una persona.

A lo que ella le agradeció y contestó: "No creo en Dios. No creo en nada desde el 25 de noviembre. Gracias igual".

Y además destacó a su madre, Claudia Villafañe, por su gesto de recordar al padre de sus hijas en "Masterchef Celebrity": “¡Sos inmensa Ma! GRACIAS a ustedes por DAL, gracias a su amor por TANTO. ¡Nos extraño! Ya nada es igual y una parte muy mía se fue con el. PERDÓN. Es así. No les prometo nada. No puedo. ¡Pero VOS, vos quédate para siempre con ese llamado! ¡NOS AMO!”.