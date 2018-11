Fuerte mensaje de Francisco Delgado: "Tu odio nos va a unir cada día más"

Francisco Delgado se volcó a Instagram con una foto junto a su hija Elena y un contundente mensaje que sería para Barby Silenzi en medio de los conflictos judiciales que mantienen.

"Tu odio nos va a unir cada día más. Te amo hija, vos y yo lo sabemos", expresó el ex "Gran Hermano 2015" en la red social.

A mediados de octubre, este medio se contactó con Barby y Francisco para que expliquen la situación en la que se encontraban con respecto a la cuota alimentaria de la niña.

Silenzi comentó: "Él (Francisco) sí paga una cuota todos los meses y hay muchas cosas que solucionar, no sólo la plata. Él al no vivir en Buenos Aires no está tanto con ella. El trámite en la Justicia ya está encaminado".





Por su parte, Delgado aclaró: "No tengo nada para responder ni decir, es siempre la misma historia con Barby. Lo único que te puedo decir y asegurar, y tengo pruebas de eso, es que desde el momento en que Barby se quedó embarazada de Elena hasta el día de hoy, del 1 al 10 de cada mes mi cuota alimentaria está paga. Y de eso tengo todas las pruebas".